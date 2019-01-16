Происшествия
Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в МагнитогорскеРИА Новости 07:38
Президент Владимир Путин заявил о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
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Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте... Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье.
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