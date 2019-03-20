Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредитыРоссийская газета 06:11

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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

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