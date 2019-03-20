Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредитыРоссийская газета 06:11

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Владимир Путин
Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.
— Владимир ПутинРИА Новости 05:53

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