Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредитыРоссийская газета 06:11

Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

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