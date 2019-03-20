Владимир Путин распространил ипотечные каникулы на уже взятые кредитыИА БанкИнформСервис 09:02

Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.

Вопрос о предоставлении ипотечных каникул заёмщикам, уже оформившим кредиты, поднятый во вторник в Госдуме, решился неожиданно быстро и на самом высоком уровне. Сегодня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин высказался за соответствующую поправку.

Владимир Путин распространил ипотечные каникулы на уже взятые кредиты

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