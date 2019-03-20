Политика
Владимир Путин распространил ипотечные каникулы на уже взятые кредитыИА БанкИнформСервис 09:02
Вопрос о предоставлении ипотечных каникул заёмщикам, уже оформившим кредиты, поднятый во вторник в Госдуме, решился неожиданно быстро и на самом высоком уровне. Сегодня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин высказался за соответствующую поправку.
Читать в источнике
Оценить45
Я разговаривал и с председателем Центрального банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии
"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки
Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Обновлено в 05:40
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Общество
Более шести тысяч лжеинвалидов выявили в Дагестане
Обновлено в 05:47
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Общество
В России 50 тысяч судебных приговоров написаны почти под копирку
В 50 тысячах судебных актах текст каждого решения на 80 процентов совпадал хотя бы еще с одним вынесенным вердиктом.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Технологии
«Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М
В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.
Обновлено в 15:27
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика
Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в знак признательности первому президенту Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 03:08
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Политика
Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте
Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 15:19