Экономика

Путин поручил проработать возможность электронных расчетов между юрлицамиРИА Новости 06:15

Президент РФ Владимир Путин поручил Банку России и правительству до 30 апреля 2019 года проработать возможность расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, следует из перечня поручений главы государства.
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Путин дал поручение изучить возможность электронных расчетов между юрлицами

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ЦБ и Кабмин решат вопрос электронных расчетов между юрлицами к 30 апреля

ФАН06:40

Путин поручил проработать возможность электронных расчетов между юрлицами

Политика Сегодня06:32

Путин поручил проработать возможность электронных расчетов между юрлицами

РИА Новости06:15
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Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане, а еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.
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Гражданская гвардия Испании информировала российских дипломатов о смерти политолога, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщили в диппредставительстве.
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Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
Обновлено в 11:48
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Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля

В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
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Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
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Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
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Из компании уходят два ключевых топ-менеджера: глава экспортного направления монополии Александр Медведев и зампред по поставкам газа в РФ Валерий Голубев.
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Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе

Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
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Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
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Из варяг в турки: россияне осваиваются в сильнейших лигах Европы

Россияне, уехавшие в европейские футбольные лиги, неплохо проявляют себя на старте 2019 года.
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Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
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Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
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Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки

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FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
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Баффет поддержит Блумберга в выборах президента США в 2020 году

Следующие выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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На Украине хотят создать плавучий космодром

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Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
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В НБКИ зафиксировали рост выдачи кредитных карт

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировали, что российские банки в январе 2019 года выдали россиянам 801 тысячу кредитных карт, что на 21,9% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
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