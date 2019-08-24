Политика

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякамRT на русском 03:54

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается
 на сайте Кремля.
RT на русском03:54

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URA.Ru04:31

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Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

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Путин поручил проработать досрочный выход на пенсию угольщиков

Московский Комсомолец03:45

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Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

РЕН ТВ03:24

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

РБК05:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
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