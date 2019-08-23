с чего всё началось

Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.

Политика Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который связал вопрос о принадлежности Крыма с возвращением Москвы в G8.

Политика Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Общество Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны На закупку инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692, подсчитал РБК на основе данных сайта государственных закупок.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

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Политика Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.

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