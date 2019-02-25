Политика

Путин поручил предусмотреть меры поддержки инвесторов в стартапыLife.ru 07:01

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть меры поддержки частных инвесторов в стартапы — так называемых, бизнес-ангелов. Такой пункт присутствует в списке поручений главы государства по итогам форума "Деловая Россия".
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Путин поручил кабмину защитить российских производителей гербицидов от демпинга

Парламентская газета06:57

Путин поручил к концу апреля проработать меры дополнительной поддержки в станкостроении

ТАСС05:59

Путин поручил защитить российских производителей гербицидов от демпинга

ФАН07:19

Путин поручил предусмотреть меры поддержки инвесторов в стартапы

Life.ru07:01

Путин поручил решить вопрос электронных обращений по кадастровой стоимости

РИА Новости06:06

Путин поручил обеспечить производителям гербицидов в РФ защиту от демпинга

REGNUM06:22

Путин поручил сформировать стимулы для инвесторов в стартапы. Что об этом думают сами инвесторы?

Inc.Russia19 февраля в 19:03
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

На Украине задержали экс-главу Генштаба

Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Происшествия

Начальника отдела ФСБ избили и обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали и избили сотрудника ФСБ России.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военных

Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Политика

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Экономика

Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Футбол

Миллер представил «Зениту» новых руководителей

Обновлено в 07:47
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты

Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге

Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве мужчина ударил пакетом директора школы

Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 06:28
Общество

Власти по ошибке поздравили блокадницу в Петербурге с 850-летием

Родственник блокадницы Анны Михайловны выложил в соцсетях фотографию открытки, которую бабушка получила из муниципалитета Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:56
Политика

Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию

Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Обновлено в 04:03
Политика

Минпромторг возобновляет программы поддержки спроса на автомобили

Обновлено в 06:45
Политика

Правительство России вернуло «Массандру» в собственность Крыма

Производственно-аграрное объединение "Массандра" передано из федерального ведения в государственную собственность Республики Крым.
Обновлено в 07:54
Политика

Партия социалистов победила на выборах в Молдавии

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Парке Горького проверят корпоратив со стриптизом на 23 февраля

Обновлено в 06:18
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

Обновлено в 03:46
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК расслабиться

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ОПЕК необходимо "расслабиться" из-за высоких цен на нефть.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн

Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, сообщает Минобороны РФ в понедельник.
Обновлено в 07:21
Политика

Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США

В воскресенье телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.
Обновлено в 04:49
Политика

ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Новейший украинский вездеход сломался на военных учениях

Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО Украины.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
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