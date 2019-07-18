Экономика

Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьямАргументы и Факты вчера в 15:02

Как сообщает ТАСС, Путин дал это поручение после проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства. Президент поручил правительству к 2024 году обеспечить разработку механизмов обеспечения жильем граждан с низким доходом, без предоставления права собственности.
Читать в источнике
Обсудить78
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

Подробнее о событии

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ruвчера в 16:53

Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русскомвчера в 14:41

Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новостивчера в 15:26

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известиявчера в 14:16

Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

ТАССвчера в 13:47

Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика

Иран захватил британский танкер

Обновлено в 14:42
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Энергетика

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика

В Совфеде оценили предложение по освобождению Вышинского и Сенцова

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал предложение офиса президента Украины Владимира Зеленского об одновременном освобождение главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.
Обновлено в 13:53
Гаджеты

Бюджетный Samsung Galaxy M30s получит V-образный вырез в дисплее

Стоит отметить, что на анонсе новых дисплеев Samsung заявляла, что будет выпускать дисплеи с V-образным вырезом.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Жена Павла Мамаева намекнула на свидание с мужем в колонии

Публикация от Аlапа ⚫ (@ alana_mamaeva) 19 Июл 2019 в 4:17 PDT 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
Обновлено в 15:05
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Футбол

«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Кино

Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом

«Топ Ган: Мэверик» выйдет в российский прокат 16 июля 2020 года.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Лобода показала синяки и гематомы на ногах

Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Происшествия

После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Обновлено в 06:30
Кино

В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
ещё по теме
Главное