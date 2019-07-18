Экономика
Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьямАргументы и Факты вчера в 15:02
Как сообщает ТАСС, Путин дал это поручение после проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства. Президент поручил правительству к 2024 году обеспечить разработку механизмов обеспечения жильем граждан с низким доходом, без предоставления права собственности.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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