с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, Путин дал это поручение после проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства. Президент поручил правительству к 2024 году обеспечить разработку механизмов обеспечения жильем граждан с низким доходом, без предоставления права собственности.

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