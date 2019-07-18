с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Кино Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Футбол Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.

Политика Владимир Путин прибыл в Магнитогорск Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.

Наука Новая VR-перчатка позволит почувствовать виртуальную реальность Новые, уникальные VR-перчатки позволяют человеку потрогать виртуальный мир, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75 Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Армия и оружие Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Происшествия В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.

Гаджеты Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп.

Общество Ястребиные совята родились в Ленинградском зоопарке впервые за 30 лет Ленинградский зоопарк приглашает жителей Санкт-Петербурга посмотреть на ястребиных совят, которые родились в Северной столице впервые с 1987 года.

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Авто Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.

Футбол Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.