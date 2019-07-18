с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Общество Купальный сезон в Москве в этом году не состоялся Благоприятных погодных условий для купального сезона в Москве не ожидается.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Путин поручил отменить все штрафы с размещенных с нарушениями камер В России планируется отменить штрафы за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами, установленными с нарушениями.

Гаджеты Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Авто Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Экономика «Ростех» впервые выпустит облигации Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации (НССА), которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.

Политика Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области «Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Футбол РПЛ учредила новые индивидуальные награды Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России.

Общество В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Общество Крыши домов в Петербурге закроют для туристов Петербургские дома защитят от "туризма по крышам" с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Религия В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Политика Дискриминация в отношении пальмового масла в РФ недопустима - Малазийский совет производителей масла В Малазийском совете производителей пальмового масла отреагировали на планы Госдумы повысить НДС на этот продукт, заявив, что дискриминационная политика в отношении пальмового масла недопустима.

Политика Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.