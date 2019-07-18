Экономика

Путин поручил предоставить малоимущим жильеАБН вчера в 17:47

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известиявчера в 14:16

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ruвчера в 16:53

Путин поручил найти малоимущим жилье

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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русскомвчера в 14:41

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

ТАССвчера в 13:47

Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35
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В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Общество

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Благоприятных погодных условий для купального сезона в Москве не ожидается.
Обновлено в 06:28
Кино

Король Ночи из «Игры престолов» прояснил, как именно его удалось убить

Обновлено в 07:53
Политика

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Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Политика

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Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Авто

Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором

На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.
Обновлено в 06:52
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации (НССА), которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 08:13
Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные награды

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске

Обновлено в 07:33
Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

Петербургские дома защитят от "туризма по крышам" с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 05:21
Религия

В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

«Вкусные кадры»: ВСУ хвастаются обстрелами ДНР из ПТУРов

Обновлено в 07:32
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Политика

Дискриминация в отношении пальмового масла в РФ недопустима - Малазийский совет производителей масла

В Малазийском совете производителей пальмового масла отреагировали на планы Госдумы повысить НДС на этот продукт, заявив, что дискриминационная политика в отношении пальмового масла недопустима.
Обновлено в 09:41
Политика

Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 01:19
Общество

В парке Горького в Москве пройдет «битва тортов»

Обновлено в 07:02
Происшествия

После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.
Обновлено вчера в 15:30
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