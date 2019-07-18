с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Культура Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Технологии Жителей Казахстана обязали устанавливать сертификат безопасности на гаджеты Жители Казахстана стали массово получать сообщения от операторов мобильной связи. Они просят установить сертификат безопасности.

Космос OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.

Политика Ляшко и Мосийчук участвовали в допросах и пытках в Мариуполе Другой бывший заключенный Кирилл Филичкин сообщил, что его лично допрашивали депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук, а последний даже пытал.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Наука Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.

Экономика Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году и ожидает роста показателей более чем на 10% в текущем фингоду.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Футбол «Нефтчи» стал соперником «Арсенала» в Лиге Европы Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

Происшествия В Магнитогорске произошёл пожар в психоневрологической больнице Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Технологии В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Общество Данные россиян смогут использовать без их ведома В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.

Происшествия В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).

Общество Россиянам показали, как будет выглядеть новый электронный паспорт Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов продемонстрировал журналистам "ТАСС" образец главного электронного документа гражданина РФ.