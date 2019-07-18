Экономика

Путин поручил предоставить малоимущим жильеАБН вчера в 17:47

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известиявчера в 14:16

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ruвчера в 16:53

Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новостивчера в 15:26

Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русскомвчера в 14:41

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

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Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
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Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

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Политика

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Обновлено вчера в 17:17
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Обновлено в 02:37
Политика

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Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Технологии

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Жители Казахстана стали массово получать сообщения от операторов мобильной связи. Они просят установить сертификат безопасности.
Обновлено вчера в 14:25
Космос

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Политика

Ляшко и Мосийчук участвовали в допросах и пытках в Мариуполе

Другой бывший заключенный Кирилл Филичкин сообщил, что его лично допрашивали депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук, а последний даже пытал.
Обновлено в 02:21
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Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
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«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

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Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году и ожидает роста показателей более чем на 10% в текущем фингоду.
Обновлено в 03:41
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
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Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 15:08
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В Магнитогорске произошёл пожар в психоневрологической больнице

Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.
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Наука

В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг

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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

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Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Павлюченко – ван дер Сару: "Помнишь меня и Торбинского?"

Обновлено в 00:14
Технологии

В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли

Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено вчера в 08:00
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
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Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
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Данные россиян смогут использовать без их ведома

В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
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В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов

Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
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На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
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