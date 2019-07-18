Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жильеАБН вчера в 17:47
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
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