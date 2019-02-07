Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалыПрофиль вчера в 12:42
В России появится налоговый вычет на услуги бассейнов и фитнес-клубов. Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект, на это у правительства есть время до 2 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Футбол
Ярослав Ракицкий: "Питер, этот триумф для тебя!"
Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".
Обновлено в 18:04
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Политика
Премьер Греции назначил нового министра по туризму
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал гражданам новую экономическую политику.
Обновлено в 10:18
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
В Берлине назвали провокацией пуски ракет в КНДР
Германия считает, что очередной запуск ракет в КНДР - это провокация, и призывает Пхеньян вовсе отказаться от своей ракетной программы.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Политика
В Германии экс-глава МИД придумал способ «защититься» от России
Германия могла бы создать специальный фонд, средства из которого тратились бы на защиту прибалтийских стран и Польши от России.
Обновлено в 18:53
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything на тестах не смог сломать LG G8
Стоит отметить, что на тестах у JerryRigEverything были флагманские смартфоны, которые во время тестов буквально ломались в руках.
Обновлено в 15:16
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.
Обновлено в 07:54
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Общество
Как поступить в два вуза и учиться на двух программах одновременно
Законодательство РФ не ограничивает количество программ обучения, на которых одновременно может учиться студент.
Обновлено в 08:55