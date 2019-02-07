Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалыПрофиль вчера в 12:42
В России появится налоговый вычет на услуги бассейнов и фитнес-клубов. Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект, на это у правительства есть время до 2 декабря 2019 года.
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Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково
Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.
Обновлено в 15:52
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:29
Музыка
С Youtube-канала шоу «Голос. Дети» удалены финальные выступления Микеллы Абрамовой и итоги голосования
Обновлено в 13:58
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Единоборства
Дэниэл Джейкобс провалил взвешивание в день боя
Напомним, что десятифунтовый лимит набора предусмотрен также правилами IBF, и в 2017 году Джейкобс перед поединком против Геннадия Головкина отказался претендовать на пояс этой организации, чтобы не проходить взвешивание в день боя (по признанию самого Джейкобса он вышел в тот день на ринг с весом около 82-84 кг).
Обновлено в 16:10
Футбол
Опубликовано видео с узнавшими о чемпионстве игроками «Зенита»
В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция футболистов петербургского "Зенита" на новость о досрочном завоевании трофея Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Баскетбол
«Зенит» вышел вперед в серии с «Локомотивом-Кубань»
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в первой четвертьфинальной встрече серии плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:20
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Авто
«Траки» как искусство
Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фруктов и овощей
В ведомстве отметили, что при покупке овощей, фруктов и ягод необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22