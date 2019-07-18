с чего всё началось

Ранее сайт kp.ru писал, что правительство скорректировало условия льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Постановление о принятии необходимых для этого мер подписал премьер Дмитрий Медведев.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Футбол Зинедин Зидан: «Выиграть у Симеоне-тренера сложнее, чем у Симеоне-игрока» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем между их командами Международного кубка чемпионов, который состоится 27 июля.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Шоу-бизнес Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Армия и оружие Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57 Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.

Политика Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Землетрясение в Афинах не привело к серьезным ранениям Сильное землетрясение магнитудой 5,1 балла в Афинах не привело к серьезным ранениям жителей города и не причинило крупного материального ущерба.

Футбол «Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак» Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.

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Политика Климкин связал указ Путина о паспортах с желанием начать федерализацию Новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Политика Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

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Футбол «Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».

Армия и оружие Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.

Политика В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Политика Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир.