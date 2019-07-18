с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Транспорт Мэрия Саратова назвала дату демонтажа проспекта Кирова Бетон будет армированы, толщина плитки будет соответствовать всем требованиям нагрузок.

Политика Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Зеленского об обмене Андрей Доманский назвал информацию об обмене Зеленского на Сенцова "информационным поводом, который кинут в систему" Адвокат Кирилла Вышинского прокомментировал, что заявление Владимира Зеленского об обмене журналиста - информационный вброс, сообщает РИА Новости.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Культура Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Происшествия Российский полицейский выкрал начальника и снял его в порно В Москве оперативник заказал похищение начальника 4-й Оперативно-розыскной части (ОРЧ) отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы, чтобы снять порноролик с его участием и заставить уволиться.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Игры Казино откроется в GTA Online в конце июля Rockstar Games подтвердила догадки игроков и анонсировала появление казино в GTA Online. Открытие игорного заведения состоится 23 июля.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб в Черном море Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.

Хоккей Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, который остался председателем, директор департамента проведения соревнований КХЛ и заместитель председателя Сергей Козлов, ответственный секретарь Александр Солнцев, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и независимые эксперты Михаил Бутурлин, Александр Гуськов и Александр Поляков.

Политика В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии «Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.

Экономика Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.

Общество В РПЦ воспротивились электронным паспортам Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Энергетика «Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.