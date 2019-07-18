Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеИзвестия вчера в 14:16

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

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RT на русскомвчера в 14:41

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Газета.Ruвчера в 16:53

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Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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