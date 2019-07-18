Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеИзвестия 14:16
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
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Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Власти Петербурга расширили понятие блокадника
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено в 04:29
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Общество
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей
Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Футбол
Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак»
Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года.
Обновлено в 14:38
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено 16 июля в 15:48
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав
Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25