Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеИзвестия 14:16

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
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Путин поручил обеспечить малоимущих россиян жильем

РИА Новости15:26

Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русском14:41

Путин поручил найти жилье малоимущим

Lenta.ru14:27

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известия14:16

Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

ТАСС13:47

Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБК13:35

Путин поручил обеспечить жильем россиян с низкими доходами

РЕН ТВ14:33
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Экономика

Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло

17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Политика

Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Власти Петербурга расширили понятие блокадника

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Наука

Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом

Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено в 04:29
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Транспорт

На Крымском мосту уложили рельсы

В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
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Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Общество

Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Экономика

МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество

Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Энергетика

«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Футбол

Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак»

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года.
Обновлено в 14:38
Культура

Театр коренных малочисленных народов Севера из Якутска едет в Корею

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Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено 16 июля в 15:48
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Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав

Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
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Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
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