с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Происшествия В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.

Экономика Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло 17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Происшествия Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.

Футбол УЕФА отстранил участника Лиги Европы за организацию подставных матчей Бельгийский футбольный клуб "Мелехен", который должен был принимать участие в Лиге Европы, отстранен УЕФА за организацию договорных матчей, сообщает официальный сайт организации.

Транспорт В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Армия и оружие Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ собираются ограничить выезд за границу В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ, передает корреспондент «Росбалта».

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Экономика Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP 17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Происшествия 22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.

Футбол «Пюник» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы Ереванский футбольный клуб "Пюник" победил по сумме двух встреч македонский "Шкупи" и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Футбол Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай» Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).