Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеИзвестия 14:16
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
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«Правительству России... обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.RT на русском14:41
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