Экономика
Путин поручил правительству помочь с жильем малоимущим гражданамХакасия-Информ вчера в 22:12
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать механизмы, которые позволят обеспечить доступным жильем малообеспеченных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Политика
Киев ввел специальные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ
В начале лета Россия ввела запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, ограничения также коснулись дизельного топлива и бензина.
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Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
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Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Валерия продемонстрировала снимок фигуры в бикини без фотошопа
Валерия продемонстрировала в Instagram снимок фигуры в бикини без фотошопа и фильтров.
Обновлено в 01:34
Общество
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 17 июля в 12:31
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Обновленный БТР-82 получит защиту от кумулятивных боеприпасов
Защита от кумулятивных боеприпасов и снарядов будет смонтирована на БТР-82 в ходе грядущей модернизации.
Обновлено в 00:51
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Общество
Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Политика
Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России
В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево
Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27