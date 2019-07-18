Экономика

Путин поручил правительству помочь с жильем малоимущим гражданамХакасия-Информ вчера в 22:12

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать механизмы, которые позволят обеспечить доступным жильем малообеспеченных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

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Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новостивчера в 15:26
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Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
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Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
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Киев ввел специальные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ

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Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
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Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
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Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия

Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
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Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Валерия продемонстрировала снимок фигуры в бикини без фотошопа

Валерия продемонстрировала в Instagram снимок фигуры в бикини без фотошопа и фильтров.
Обновлено в 01:34
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Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Политика

Жителям Украины стало проще получить российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Обновленный БТР-82 получит защиту от кумулятивных боеприпасов

Защита от кумулятивных боеприпасов и снарядов будет смонтирована на БТР-82 в ходе грядущей модернизации.
Обновлено в 00:51
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе

Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Культура

Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
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Общество

Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии

Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Политика

Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России

В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Кино

Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»

Обновлено в 06:49
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В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили

Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
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Единоборства

Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы боксера

Обновлено в 07:24
Политика

Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой

Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
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Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево

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Обновлено вчера в 23:46
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«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
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Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
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