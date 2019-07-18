с чего всё началось

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Происшествия Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Политика Киев ввел специальные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ В начале лета Россия ввела запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, ограничения также коснулись дизельного топлива и бензина.

Политика Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Кино Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Шоу-бизнес Валерия продемонстрировала снимок фигуры в бикини без фотошопа Валерия продемонстрировала в Instagram снимок фигуры в бикини без фотошопа и фильтров.

Общество Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.

Политика Жителям Украины стало проще получить российское гражданство Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Армия и оружие Обновленный БТР-82 получит защиту от кумулятивных боеприпасов Защита от кумулятивных боеприпасов и снарядов будет смонтирована на БТР-82 в ходе грядущей модернизации.

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.

Культура Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Общество Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.

Политика Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).

Шоу-бизнес В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Экономика Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Политика Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Происшествия Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.