Экономика
Путин поручил правительству найти жилье малоимущимГазета.Ru вчера в 16:53
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности. Речь идет о предоставлении малоимущим гражданам жилья без передачи его в собственность.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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