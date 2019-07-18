с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности. Речь идет о предоставлении малоимущим гражданам жилья без передачи его в собственность.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия Ространснадзор внепланово проверит Nordwind после ЧП в Шереметьево Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") после задымления на борту самолета Boeing 737 в Шереметьево.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Происшествия Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Общество Росстат: 11287 граждан России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц Для сравнения, до 11 тысяч 280 рублей в месяц получают больше 775 тысяч граждан России.

Футбол Месть бившему: против «Зенита» выйдут экс-игроки питерского клуба Любопытно, что в составе сочинцев играют уже пять футболистов, ранее выступавших за питерский клуб: Николай Заболотный, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.

Общество Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Общество Дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу Днем в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м / с, ночью порывы могут достигать 17 м / с. Желтый уровень опасности сохранится в регионе из-за дождя.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Общество Данные россиян смогут использовать без их ведома В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.

Наука Медики выявили новую причину инсультов и инфарктов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск появления инфарктов и инсультов.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Армия и оружие Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер» На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

Происшествия На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Гаджеты Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.

Экономика Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.

Политика Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.