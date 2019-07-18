Экономика
Путин поручил правительству найти жилье малоимущимГазета.Ru вчера в 16:53
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности. Речь идет о предоставлении малоимущим гражданам жилья без передачи его в собственность.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
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