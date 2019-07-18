с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности. Речь идет о предоставлении малоимущим гражданам жилья без передачи его в собственность.

Происшествия После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Происшествия Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.

Политика Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Политика Зеленский ответил на указ Путина о гражданстве РФ для жителей Донбасса Путин упростил получение гражданства жителям Донбасса Как известно, 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения гражданства РФ не только жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.

Общество ФСБ получит право отменять любые международные рейсы Согласно новым требованиям, сотрудники Федеральной службы безопасности могут получить право отменять вылет любых международных рейсов в случае «угрозы безопасности РФ».

Происшествия СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Футбол Футбольный агент: «Зенит» возьмет свои очки в матче с «Сочи» Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Авто Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.

Политика В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Здоровье Врачи Люберец успешно прооперировали беременную с острым воспалением почки Врачи Люберецкой районной больницы №1 успешно прооперировали беременную женщину с острым пиелонефритом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.