Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущимLenta.ru 14:27
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБК13:35
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