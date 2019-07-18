с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».

Политика Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Политика Премьер Саксонии призывает снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.

Здоровье Могут ли безсульфатные шампуни навредить волосам волгоградцев Оправдана ли цена таких шампуней и действительно ли они намного лучше обычных – разбираемся в материале «Волгоградской правды.ру».

Происшествия В Углегорске погиб мужчина, незаконно проникший на подстанцию Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций в Углегорске закончилось гибелью 46-летнего мужчины.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево Пассажиры получили травмы во время эвакуации по надувным трапам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Происшествия Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.

Здоровье Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Футбол Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Происшествия В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.

Политика Новая улика может доказать вину Украины в крушении Boeing в Донбассе Номер комплекса «Бук», ставший новой уликой в деле о крушении Boeing 777 в Донбассе, может стать доказательством вины Киева в этой авиакатастрофе, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Футбол «Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн.

Транспорт На Крымском мосту уложили все рельсы Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Авто Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.

Футбол Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала» Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".