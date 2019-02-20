Путин поручил правительству и Центробанку снизить ставки по ипотекеЧетвертая Власть вчера в 05:14

Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, так как говорится в майском указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется.

В ходе Послания Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке.

Путин поручил правительству и Центробанку снизить ставки по ипотеке

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