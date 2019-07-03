Экономика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьмиLenta.ru вчера в 14:59
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, президент поручил увеличить пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о героических действиях погибших подводников
Обновлено в 05:57
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Для реабилитации в клинике Кокорина выпустили из СИЗО
Нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено вчера в 12:36
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Космос
В самолётах Boeing появятся «умные» туалеты
Недавно появилась информация о новых технологиях для пассажирской авиации, разрабатываемых компанией Boeing.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Рост тарифов на ТКО не должен быть галопирующим, заявил Путин
«Рост тарифов на ТКО не должен быть галопирующим», – заявил президент РФ.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Футбол
Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Политика
Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.
Обновлено в 09:44
Космос
В NASA призвали укрепить защиту Земли из-за космической угрозы
Представители NASA призвали укреплять защиту Земли из-за возможной опасности из космоса. Об этом они рассказали научной общественности.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Политика
Демократы требуют немедленно остановить криптовалюту Facebook Libra
Американские законодатели призвали немедленно остановить реализацию проекта Facebook по криптовалюте Libra.
Обновлено в 10:04
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье
Ученые из США обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
Обновлено в 06:37
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Политика
Россия вдвое увеличила число стран для безвизового въезда
За последние десять лет РФ удвоила количество стран, которые россияне могут посещать без визы.
Обновлено вчера в 06:24