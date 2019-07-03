Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, президент поручил увеличить пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет.

Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми

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