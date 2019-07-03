Политика

Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьмиLenta.ru вчера в 14:59

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, президент поручил увеличить пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Газета.Ruвчера в 12:41

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

RT на русскомвчера в 15:47

Путин дал поручения по итогам прямой линии

Коммерсантъвчера в 16:30

Пособия на детей для малоимущих семей повысят через год

Эхо Москвывчера в 19:03

Путин поручил узаконить до октября повышение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 10:19

Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

ТАССвчера в 09:59

Пособие на первого ребенка: что стоит знать

Expert.ruвчера в 06:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон

Что изменилось в Молдове с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей и новые тарифы в автостраховании

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика

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Среди 14 российских моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота, были два Героя России и семь капитанов первого ранга.
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Сбербанк выделит 39 млрд руб. на обновление спортивного комплекса «Олимпийский», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе кредитной организации.
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Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
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Обновлено вчера в 08:52
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Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
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Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

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Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий

3.Хайруллины находятся в Башкирии Кассир и ее семья могут находиться в Башкирии.
Обновлено 01 июля в 21:49
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Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Авто

Lexus тизером анонсировал выход своей роскошной яхты LY 650

В настоящее время ведется строительство первого LY 650, и Lexus поручила работу над проектом специалистам из Marquis Yachts.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения

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Обновлено вчера в 20:18
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
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Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса после боевых действий в более чем €10 млрд.
Обновлено в 02:57
Наука

Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
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Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
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Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 16:12
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
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Сборная США обыграла Англию и вышла в финал женского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:53
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Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли

Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
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Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Умер экс‐глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка

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