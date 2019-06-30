Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской областиИзвестия 07:53

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Газета.Ru07:27

К борьбе с паводком в Иркутской области при необходимости подключат армию

РИА Новости08:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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