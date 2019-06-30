Политика
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской областиИзвестия 07:53
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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