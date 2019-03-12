Энергетика

Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификацииRT на русском вчера в 07:04

Российский лидер Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру подготовить предложения по ускорению газификации страны.
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Алексей Миллер
Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%. Без сомнения, есть огромный потенциал прироста темпов газификации. Это, конечно же, связано, в первую очередь, с финансированием со стороны регионов.
— Алексей Миллер, российский экономистВести.Ru вчера в 07:12

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