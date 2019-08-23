Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания СШАГазета.Ru вчера в 11:47

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
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