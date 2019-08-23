Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытанияРИА Новости 23 августа в 09:20
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты. Этим вопросом займутся МИД, Минобороны и другие профильные ведомства, которые должны будут проанализировать уровень угроз и принять "исчерпывающие меры".
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Владимир Путин поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты
Коммерсантъ23 августа в 16:20
Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США
Интерфакс23 августа в 05:55
Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты
ТАСС23 августа в 06:41
Эксперты оценили «ракетный» ответ Путина США: «За голову схватятся европейцы»
Московский Комсомолец23 августа в 11:47
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
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