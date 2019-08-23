Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытанияРИА Новости 09:20

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты. Этим вопросом займутся МИД, Минобороны и другие профильные ведомства, которые должны будут проанализировать уровень угроз и принять "исчерпывающие меры".
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

РИА Новости09:20

Путин поручил подготовить ответ в связи с ракетными испытаниями США

RT на русском09:27

Путин поручил подготовить симметричный ответ после испытаний ракет США

РБК06:04

Владимир Путин поручил проработать реакцию на испытания американской крылатой ракеты

Коммерсантъ07:08

Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США

Интерфакс05:55

Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

Ведомости05:45

Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты

ТАСС06:41
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