Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытанияРИА Новости 09:20
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты. Этим вопросом займутся МИД, Минобороны и другие профильные ведомства, которые должны будут проанализировать уровень угроз и принять "исчерпывающие меры".
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