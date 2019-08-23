Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытанияРИА Новости 09:20
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты. Этим вопросом займутся МИД, Минобороны и другие профильные ведомства, которые должны будут проанализировать уровень угроз и принять "исчерпывающие меры".
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Общество
В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»
Обновлено в 14:29
Космос
Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
Обновлено в 15:28
Космос
ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере
Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено в 08:38
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Хоккей
Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».
Обновлено в 15:45
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Норвежская полиция назвала возможную версию гибели соратника Ассанжа
Пропавший соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьен Кампхёйс, скорее всего, погиб в результате несчастного случая во время сплава на каяке, сообщила полиция Норвегии.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД
Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Ставропольском крае горит лес
Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:37
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах
Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Музыка
На Красной площади открылся фестиваль «Спасская башня»
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Екатеринбурге толпа забила до смерти укравшего женскую сумку вора
В Екатеринбурге прохожий украл сумку из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 10:45
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак
У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Футбол
Сын Юрия Семина покинул «Нарва Транс». Он проработал 2,5 месяца
Российский специалист Андрей Семин, сын главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, покинул «Нарва Транс».
Обновлено в 13:41
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Единоборства
Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье
В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
Обновлено в 15:29
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19