Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке.

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