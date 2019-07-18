Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Такое требование содержится в перечне поручений по итогам Госсовета 26 июня.

Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

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