Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениямиМосковский Комсомолец 11:40
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Такое требование содержится в перечне поручений по итогам Госсовета 26 июня.
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Путин распространил упрощенную выдачу паспортов России на весь Донбасс
Согласно апрельскому указу, упрощенная выдача российского гражданства касалась жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
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Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
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FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
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Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
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Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспорила с мнением президента России Владимира Путина, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
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В ливийском Триполи из-за ракетного обстрела временно закрыли аэропорт
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Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки
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Акции украинской «дочки» ВЭБа выставлены на аукцион
Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.
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Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
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