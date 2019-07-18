Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениямиМосковский Комсомолец 11:40

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Такое требование содержится в перечне поручений по итогам Госсовета 26 июня.
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Путин поручил отменить штрафы, назначенные из-за «неправильных» камер

URA.Ru11:09

Путин назвал срок решения по выставленным спрятанными камерами штрафам

РБК11:03

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

RT на русском12:01

Путин поручил информировать водителей о дорожных камерах

РЕН ТВ11:31

В России отменят штрафы с камер, размещенных с нарушениями

РИА Новости11:20

Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов

Газета.Ru11:10

Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер

Коммерсантъ13:48
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