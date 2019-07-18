Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениямиRT на русском 12:01
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Государственного совета.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
Обновлено в 11:50
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
Происшествия
Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой
Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено в 07:47
Экономика
Netflix впервые за 8 лет потерял подписчиков в США
Стриминговый сервис Netflix утратил позиции на рынке из-за возросшей конкуренции и впервые за 8 лет зафиксировал сокращение числа платных подписчиков.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Футбол
Тиаго Алькантара: «Я полностью против VAR»
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высказал отношение к системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:42
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу
Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
Обновлено в 11:52
Общество
Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году
Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.
Обновлено в 02:41
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Авто
Renault собирается организовать производство электромобилей в России
На недавней встрече руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым обсуждались меры государственной поддержки производства электромобилей в РФ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете
С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен
В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
Обновлено в 11:34