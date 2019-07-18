Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениямиRT на русском 12:01
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Государственного совета.
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с чего всё началось
— Правительству РФ принять меры, направленные на установление требований об обязательном информировании участников дорожного движения посредством общедоступных информационных ресурсов о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.Life.ru11:39
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
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Здоровье
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за лихорадки Эбола в Конго
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызывает обеспокоенность в международном плане.
Обновлено вчера в 14:22
Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение
Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
Обновлено в 05:13
Футбол
Гончаренко - о возвращении Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об особой роли в команде полузащитника Алана Дзагоева и выразил надежду на его скорое возвращение в строй.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Музыка
Альбом Эда Ширана установил новый музыкальный рекорд
Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
Обновлено в 10:27
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Технологии
«Триколор» планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр
Оператор «Триколор» сообщил о намерениях запустить собственный онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Экономика
Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет России на текущий год.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с нападающим Ерохиным
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Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Политика
На Донбассе объявили бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
Обновлено в 06:18
Спорт
Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:41