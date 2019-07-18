с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Государственного совета.

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

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