Экономика
Путин поручил освободить от налогов земских врачей и учителейНТВ 11:56
Путин выразил недовольство тем, что участников программы «Земский доктор», которая действует уже с 2012 года, и «Земский учитель», ее введут в действие в 2020 году, хотят обложить налогом на доходы физических лиц.
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НДФЛ люди начали платить. Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель" получает не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Ну зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получить эти деньги.
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