Политика

Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства РоссииRusvesna.su 12:22

Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев. Это одно из поручений, выданных Путиным по итогам прямой линии, которая состоялась 20 июня.
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Путин поручил подумать о новом упрощении приема в гражданство украинцев

РБК12:09

Путин поручил дополнительно упростить получение российского гражданства украинцами

Коммерсантъ10:51

Путин дал поручение на благо украинцев

Lenta.ru09:54

Путин поручил проанализировать практику получения российского гражданства

РИА Новости10:04

Президент РФ поручил продумать преференции для украинцев при приеме в гражданство

Интерфакс10:01

Путин дал поручение на благо жителей Украины

Газета.Ru10:28

Путин поручил изучить практику предоставления российского гражданства украинцам

ТАСС09:48
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Шоу-бизнес

Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон

Обновлено в 15:12
Футбол

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Футбол

Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве

Обновлено в 06:13
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Теннис

Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Армия и оружие

МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Обновлено в 11:17
Политика

Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского

Днем 26 июня в магазине на улице Аэропорт в Саратове мужчина напал на полицейского, попытавшись задушить его.
Обновлено в 10:22
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Политика

США признали «Армия освобождения Белуджистана» террористической

Администрация США внесла "Армию освобождения Белуджистана" в список опасных террористических структур.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Обновлено в 15:27
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Иркутской области нашли живыми четверых из 17 пропавших без вести

Обновлено в 08:44
Гаджеты

Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10

Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
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