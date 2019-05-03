Спорт
Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020РБК 06:17
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Культура
Актёр, ранее исполнявший роль Клэптрэпа, не вернётся в Borderlands 3
Примечательно, что к озвучке Риза из Tales from the Borderlands в Borderlands 3 не вернётся Трой Бейкер — его по неизвестным причинам заменили другим актёром — Рэем Чейзом.
Обновлено в 14:12
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия, по его мнению, не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а стремится лишь к позитивному развитию событий в этой стране.
Обновлено в 14:54
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Врач рассказала об опасных последствиях употребления шашлыка и вина
Злоупотребление шашлыком и алкоголем грозит развитием опасных заболеваний, в том числе подагры, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Энергетика
Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Футбол
Болельщики «Арсенала» признали Лаказетта лучшим игроком сезона
Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике
По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21