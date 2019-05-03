Спорт

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020РБК 06:17

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил обеспечить участие российской команды в Олимпиаде-2020

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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