Спорт

Путин поручил обеспечить участие всей команды РФ в Олимпиаде-2020Политика Сегодня 08:31

Российский лидер Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) добиться участия всех членов команды РФ в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Путин потребовал добиться допуска россиян на Олимпиаду-2020 без ограничений

Газета.Ru09:19

Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в ОИ-2020

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Путин поручил ОКР принять исчерпывающие меры по восстановлению ВФЛА в IAAF

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RT на русском06:30

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

РБК06:17

Путин поручил обеспечить участие российской команды в Олимпиаде-2020

Телеканал 360°06:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
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Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
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«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
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Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
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Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

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Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
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Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
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