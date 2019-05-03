Спорт
Путин поручил обеспечить участие всей команды РФ в Олимпиаде-2020Политика Сегодня 08:31
Российский лидер Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) добиться участия всех членов команды РФ в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Космос
Ученые обнаружили воду на астероиде Итокава
Ученые исследовали фрагменты астероида Итокава и обнаружили воду в их составе.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол
Енисей — Анжи 3:1
Нападающий "Анжи" Павел Долгов открыл счет в матче 27-го тура премьер-лиги против "Енисея".
Обновлено в 07:39
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57
Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Политика
Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента
Уволить Фёдорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления — начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины, — говорится в его указе.
Обновлено в 11:38
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Технологии
Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы
Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Экономика
Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%
Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено в 09:55