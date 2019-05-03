Спорт

Путин поручил обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020МИР 24 07:28

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие национальной сборной в Олимпийских играх-2020 в Токио.
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