Спорт
Путин поручил обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020МИР 24 07:28
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие национальной сборной в Олимпийских играх-2020 в Токио.
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Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ Лагард ситуацию с ПриватБанком
Была высказана обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — приводит слова Порошенко ТАСС.
Обновлено в 10:57
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Происшествия
Организаторы первомайской колонны пожаловались на полицию в СКР и прокуратуру
Организаторы марша «Свободному Петербургу – свободные выборы» пожаловались в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет на полицию, которая разогнала оппозиционную колонну на шествии 1 мая.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Музыка
Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения в Twitter
Министерство стратегического планирования Израиля обнаружило развернутую в Twitter сеть ботов и фальшивых аккаунтов, призывающих бойкотировать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 11:57
Авто
Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq
Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Наука
ДНК Леонардо да Винчи получат из пряди его волос
Обновлено вчера в 09:16
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать
Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске
Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27