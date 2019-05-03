Спорт
Путин поручил обеспечить участие команды РФ в Олимпиаде-2020ТК Звезда 07:55
Президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских атлетов на международной спортивной арене. Соответствующий список поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта был опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре
Директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.
Обновлено 01 мая в 11:41
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Культура
Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»
Обновлено в 09:16
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.
Обновлено в 00:57
Технологии
Индийские военные нашли в Гималаях новые следы йети
Индийские военные обнаружили во время экспедиции на территории Непала следы, которые могли принадлежать йети.
Обновлено 30 апреля в 10:01
Футбол
«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Обновлено в 08:10
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Обновлено в 08:36
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09