Спорт

Путин поручил обеспечить участие команды РФ в Олимпиаде-2020ТК Звезда 07:55

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских атлетов на международной спортивной арене. Соответствующий список поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта был опубликован на сайте Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин поручил добиться допуска россиян на Олимпиаду-2020 без ограничений

Газета.Ru09:19

Путин поручил ОКР принять исчерпывающие меры по восстановлению ВФЛА в IAAF

Rambler News Service06:13

Путин поручил обеспечить участие российской команды в Олимпиаде-2020

Телеканал 360°06:55

Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех членов сборной России в Олимпиаде-2020

ТАСС06:30

Путин поручил принять меры по восстановлению ВФЛА до 2 декабря

RT на русском06:30

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

РБК06:17

Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в ОИ-2020

Коммерсантъ07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре

Директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.
Обновлено 01 мая в 11:41
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Культура

Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»

Обновлено в 09:16
Общество

В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

Обновлено в 07:59
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Обновлено вчера в 21:36
Общество

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Политика

Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе

Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Политика

В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:22
Наука

Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой

Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Политика

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.
Обновлено в 00:57
Технологии

Индийские военные нашли в Гималаях новые следы йети

Индийские военные обнаружили во время экспедиции на территории Непала следы, которые могли принадлежать йети.
Обновлено 30 апреля в 10:01
Футбол

«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Обновлено в 08:10
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Футбол

Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Обновлено в 08:36
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное