с чего всё началось

Глава государства поручил кабмину РФ разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности. Представить разработанные механизмы правительство должно к 10 октября.

Транспорт Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам Вход на станцию ограничат по утрам и вечерам с понедельника, 22 июля.

Культура Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Политика МИД ответил на возможное расширение нормандского формата Заместитель главы МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».

Авто Новый УАЗ «Профи» получит удлинённую версию По предварительной информации, удлинённый вариант Профи получил увеличенную на 650 мм колёсную базу, а также целый метр к длине кузова.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Театры На закрытии Чеховского фестиваля представят премьеру Робера Лепажа Мировую премьеру спектакля «Семь притоков реки Ота» в постановке канадского режиссера Робера Лепажа представят на закрытии XIV Международного театрального фестиваля им. Чехова.

Гаджеты Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.

Общество Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Кино Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).

Политика Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Технологии Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.

Происшествия РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде Русская православная церковь (РПЦ) занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сергиевом Посаде было частично перекрыто движение, в результате чего автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов.

Авто Новую Lada Granta Sport заметили на тестах В Тольятти во время прохождения дорожных тестов заметили новую LADA Granta Sport. Уникальные снимки были опубликованы изданием «Авто.ру».

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб в Черном море Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Шоу-бизнес Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Политика Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Финансы Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.

Общество Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".