Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущих жильемНовые Известия 00:29
Глава государства поручил кабмину РФ разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности. Представить разработанные механизмы правительство должно к 10 октября.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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