Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущих жильемPiter.tv 01:49

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Данное поручение опубликовали на сайте Кремля. Разработать меры поддержки в правительстве должны до 10 октября.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
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