с чего всё началось

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Данное поручение опубликовали на сайте Кремля. Разработать меры поддержки в правительстве должны до 10 октября.

Политика Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Общество В музее Есенина сняли на видео «привидение» Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.

Политика Дана Борисова разгневала украинских националистов На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.

Политика В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам» Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Политика Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.

Транспорт На Большой кольцевой линии метро произошел сбой В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.

Игры Посетитель Comic Con записал геймплей Marvel’s Avengers: A-Day Посетитель Comic Con 2019 выложил запись геймплея Marvel’s Avengers: A-Day. Ему удалось записать почти 7 минут игры.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Экономика Оборонке запретят госзакупки импортной продукции Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.

Космос Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.

Футбол «Могильщик» «Спартака» может перейти в клуб ФНЛ Перейдя в «Тамбов» прошлым летом, Галиулин вскоре порвал «кресты» и выбыл до весны. В итоге он провел за «волков» в ФНЛ 11 матчей.

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Хоккей Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.

Авто Модернизированный Hyundai Solaris получил новый двигатель При помощи новых функций и новой трансмиссии Smartstream, заменившей предыдущую 6-ступенчатый автомат, Accent 2020 расходует 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.

Космос Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.