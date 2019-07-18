Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущих жильемPiter.tv 01:49
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Данное поручение опубликовали на сайте Кремля. Разработать меры поддержки в правительстве должны до 10 октября.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
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