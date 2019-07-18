Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жильеАБН вчера в 17:47
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:24, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Единоборства
Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен
Обновлено в 06:32
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
Не сложилось, хотя с детства я мечтала о большой семье. Мой главный и самый большой ребенок в жизни – это мой муж Вадим.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено вчера в 13:36
Культура
Инну Чурикову перевели в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова была переведена из реанимации в обычную палату. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.
Обновлено в 08:28
Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
Обновлено в 07:44
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Технологии
«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox
Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Наука
Мозг человека с компьютером намерен соединить Илон Маск
Обновлено вчера в 02:30
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Футбол
«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу
Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом.
Обновлено в 07:37
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Кино
В сети появился трейлер сериала «Темные начала»
Проект был закрыт, и фанаты уже отчаялись увидеть продолжение. Премьера сериала «Темные начала» состоится этой осенью.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Программа для шпионажа Pegasus научилась собирать данные из «облака»
Разработанная израильской компанией NSO Group шпионская технология Pegasus вышла на новый уровень развития — теперь она умеет извлекать данные пользователей из облачной инфраструктуры таких крупных компаний, как Amazon, Google, Apple, Microsoft и Facebook.
Обновлено в 08:31
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Происшествия
СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».
Обновлено в 07:36
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57