Экономика

Путин поручил предоставить малоимущим жильеАБН вчера в 17:47

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ruвчера в 16:53

Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35

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RT на русскомвчера в 14:41

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известиявчера в 14:16

Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи в собственность

ТАССвчера в 13:47

Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новостивчера в 15:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:24, Вашингтон
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Обновлено в 09:03
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен

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Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры

Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Политика

Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург

Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено вчера в 13:36
Культура

Инну Чурикову перевели в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова была переведена из реанимации в обычную палату. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.
Обновлено в 08:28
Политика

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Обновлено в 07:44
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Технологии

«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox

Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Наука

Мозг человека с компьютером намерен соединить Илон Маск

Обновлено вчера в 02:30
Экономика

Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки

Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Футбол

«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу

Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом.
Обновлено в 07:37
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Кино

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Проект был закрыт, и фанаты уже отчаялись увидеть продолжение. Премьера сериала «Темные начала» состоится этой осенью.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Программа для шпионажа Pegasus научилась собирать данные из «облака»

Разработанная израильской компанией NSO Group шпионская технология Pegasus вышла на новый уровень развития — теперь она умеет извлекать данные пользователей из облачной инфраструктуры таких крупных компаний, как Amazon, Google, Apple, Microsoft и Facebook.
Обновлено в 08:31
Политика

Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Происшествия

СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».
Обновлено в 07:36
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
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Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
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