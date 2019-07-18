с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Политика Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.

Шоу-бизнес Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей Не сложилось, хотя с детства я мечтала о большой семье. Мой главный и самый большой ребенок в жизни – это мой муж Вадим.

Политика Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.

Политика Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.

Культура Инну Чурикову перевели в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова была переведена из реанимации в обычную палату. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Технологии «Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.

Экономика Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".

Армия и оружие Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Футбол «Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом.

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Кино В сети появился трейлер сериала «Темные начала» Проект был закрыт, и фанаты уже отчаялись увидеть продолжение. Премьера сериала «Темные начала» состоится этой осенью.

Гаджеты Программа для шпионажа Pegasus научилась собирать данные из «облака» Разработанная израильской компанией NSO Group шпионская технология Pegasus вышла на новый уровень развития — теперь она умеет извлекать данные пользователей из облачной инфраструктуры таких крупных компаний, как Amazon, Google, Apple, Microsoft и Facebook.

Политика Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.

Происшествия СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».