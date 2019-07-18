Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильёмОнлайн Тамбов.ру 02:33

Особое место в системе мер социальной защиты занимает государственная и адресная социальная помощь малоимущим гражданам, которая призвана помочь людям выйти из трудной жизненной ситуации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русскомвчера в 14:41

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ruвчера в 16:53

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РИА Новостивчера в 15:26

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

ФАНвчера в 21:08

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Известиявчера в 14:16

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Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

РБКвчера в 13:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
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Обновлено в 07:51
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

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Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России

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В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии

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В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

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