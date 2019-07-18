Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильёмОнлайн Тамбов.ру 02:33
Особое место в системе мер социальной защиты занимает государственная и адресная социальная помощь малоимущим гражданам, которая призвана помочь людям выйти из трудной жизненной ситуации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
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Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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