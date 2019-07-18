с чего всё началось

Особое место в системе мер социальной защиты занимает государственная и адресная социальная помощь малоимущим гражданам, которая призвана помочь людям выйти из трудной жизненной ситуации.

Политика Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".

Политика В Германии назвали недостатки санкций против России Отмечается, что многие немецкие политики и предпринимали призывают снять санкции, называя российскую сторону важным партнером.

Армия и оружие Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.

Политика Меркель назвала свое здоровье личным вопросом Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес общественности к своему здоровью, но эту тему считает личной.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика В ТАСС сменится главный редактор В информационном агентстве ТАСС сменится главный редактор, новым руководителем станет Михаил Петров. Об этом сообщается на сайте агентства.

Футбол Резиуан Мирзов перешёл в «Спартак» к Кононову Зачем Мирзов «Спартаку» Как уже было сказано, ни один из имеющихся у «Спартака» левых вингеров не устраивает Кононова.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Шоу-бизнес Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.

Экономика Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В ДНР ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов Саперы Донецкой народной республики с начала вооруженного конфликта ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Авто Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8 Американская компания наконец представила долгожданную новинку — среднемоторный Corvette C8, идея создания которого возникла еще 60 лет назад.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Происшествия В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Экономика Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.

Политика В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".