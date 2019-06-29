Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской областиRT на русском 15:12

Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
Читать в источнике
Владимир Путин
Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя в сентябре.
— Владимир ПутинNewInform 15:30

Подробнее о событии

В. Путин: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам

Иркутск Сегодня20:46

Путин заявил, что восстановление жилья в Иркутской области должно начаться немедленно

ТАСС15:27

Путин о жилье для пострадавших при наводнении в Иркутской области: «Времени очень мало»

КП - Иркутск17:06

Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

РБК15:32

Путин провёл совещание по ситуации с паводками в Иркутской области

ИрСити18:50

Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Телеканал 360°15:03

Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка

RT на русском15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Космос

Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН

Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными

В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено в 23:35
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Носков снова запел

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству.
Обновлено в 23:29
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:35
Авто

Skoda проведет тест-драйв в 10 городах России

Обновлено в 16:10
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Общество

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Обновлено в 15:01
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

Обновлено в 20:54
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено в 14:16
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено в 23:25
Транспорт

Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли

Сегодня NGS24 разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.
Обновлено в 21:14
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Хоккей

Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Обновлено в 20:22
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшую 13-летнюю девушку

13-летняя жительница Прокопьевска, пропавшая вечером 27 июня, была найдена.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Тайваня

Обновлено в 21:58
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное