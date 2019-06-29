Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской областиRT на русском 15:12
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
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Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя в сентябре.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными
В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено в 23:35
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Носков снова запел
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что после перенесенного инсульта музыкант Николай Носков вернулся к творчеству.
Обновлено в 23:29
Шоу-бизнес
Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:35
Авто
Skoda проведет тест-драйв в 10 городах России
Обновлено в 16:10
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено в 14:16
Транспорт
Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли
Сегодня NGS24 разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.
Обновлено в 21:14
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено в 20:09
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшую 13-летнюю девушку
13-летняя жительница Прокопьевска, пропавшая вечером 27 июня, была найдена.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57