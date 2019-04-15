Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАРИнтерфакс вчера в 12:17

В тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет об отправке в республику до 30 специалистов - "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба". МИД РФ поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия готова отправить до 30 миротворцев в Центральноафриканскую республику

Эхо Москвывчера в 20:04

Россия расширит миссию в ЦАР

Коммерсантъвчера в 18:28

Путин распорядился направить военных в ЦАР

Взгляд.рувчера в 12:06

Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР

RT на русскомвчера в 12:13

Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре

РБКвчера в 12:07

Путин поручил направить до 30 миротворцев в ЦАР и до пяти на Кипр

ТАССвчера в 12:24

Россия направит до пяти военнослужащих в состав миссии ООН на Кипре

РИА Новостивчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика

В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России

Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Наука

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде

Обновлено вчера в 00:59
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Технологии

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Кемеровчанка получила пять лет колонии за работу курьером

26-летней горожанке повезло больше, её приговорили всего к пяти годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Балкон многоэтажного дома вместе с хозяйкой обрушился в Приамурье

По предварительным данным, в доме 1963 года постройки, расположенном в поселке городского типа Прогресс, треснуло перекрытие балкона на третьем этаже.
Обновлено вчера в 05:21
Игры

Octopath Traveler выйдет на ПК в июне

Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске

Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей

НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 15:47
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Кино

В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника

В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное