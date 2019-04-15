Армия и оружие
Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАРИнтерфакс вчера в 12:17
В тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет об отправке в республику до 30 специалистов - "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба". МИД РФ поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных.
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