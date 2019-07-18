с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».

Экономика Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP 17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Транспорт На Крымском мосту уложили рельсы В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».

Происшествия В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба Как сообщает The Independent, президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы наставник мадридцев Зинедин Зидан чаще использовал вингера Гарета Бейла.

Кино Сериал «Сплетница» перезапустят Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».

Политика Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.

Происшествия Главу Минстроя Астраханской области арестовали Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.

Происшествия В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.

Наука Впервые получено фото квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Транспорт В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.

Футбол Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов» Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.

Энергетика Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензин Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Космос Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.