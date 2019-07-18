Политика
Путин поручил найти жилье малоимущимLenta.ru 14:27
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».
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с чего всё началось
«Правительству России... обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.RT на русском14:41
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Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Обновлено в 15:32
Экономика
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17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Происшествия
В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Футбол
Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба
Как сообщает The Independent, президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы наставник мадридцев Зинедин Зидан чаще использовал вингера Гарета Бейла.
Обновлено в 13:59
Наука
Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие
В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Теннис
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки
Обновлено в 15:58
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Транспорт
В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге
В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.
Обновлено в 07:31
Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»
Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.
Обновлено в 17:30
Энергетика
Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензин
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Космос
Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком
Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.
Обновлено в 09:51
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14