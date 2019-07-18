с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».

Армия и оружие СМИ: Киев задумался о приобретении у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Происшествия Мужчина обнаружил свою ампутированную ногу на пачке сигарет Уроженец Албании, проживающий в городе Мец (департамент Мозель на востоке Франции), обнаружил на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги, сообщает BBC.

Армия и оружие Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Гаджеты Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.

Армия и оружие В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.

Общество Синоптики предупредили Владивосток о тайфуне и ливнях Синоптики в Приморском крае в пятницу предупредили Владивосток о приближении тайфуна "Данас" и ливневых дождях в начале будущей недели.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Шоу-бизнес Обворожительная Ксения Бородина искупалась в овациях Ксения Бородина опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram.

Происшествия Число погибших после пожара в аниме-студии в Японии выросло до 33 Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Технологии Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.

Армия и оружие В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Экономика Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Общество Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба» Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».

Футбол Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".